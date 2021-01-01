تفاصيل لقاء مجدلاني بالممثلة الخاصة لليونيسف في رام الله

رام الله / سما /

بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، مع الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في فلسطين لوشيا إلمي، سبل التعاون في قضايا الطفولة وسياسات الحماية الاجتماعية.

وقال مجدلاني خلال اللقاء: "إنّ الوزارة تولي الأطفال أهمية بالغة، وتحديدا الفئات الفقيرة والمهمشة، وفي مقدمتهم الأطفال الأسرى والفقراء، والأطفال من ذوي الاعاقة، والأطفال في نزاع مع القانون، و الجانحين والمتسربين من المدارس، والأطفال ضحايا الاهمال والاستغلال وسوء المعاملة، كما تعطي أولوية لتفعيل عمل المجلس الوطني للطفل وتعزيز حوكمته".

وأضاف: "أنّ الوزارة تعمل وفق منهجية إدارة الحالة لتتمكن من تقديم خدمات مبنية على الاحتياج، وسيكون هناك تطوير في الشراكة مع "اليونيسف" في هذا الاتجاه".

وتابع مجدلاني: "إنّ هناك تحديات كبيرة مازالت ماثلة أمامنا، أولها استمرار الاحتلال وانتهاكاته ضد شعبنا الفلسطيني، وتحديداً الأطفال، والقدرة على التعافي الاقتصادي، ومواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة "كورونا".

بدورها، أثنت إلمي على العلاقة بين "اليونيسف" ووزارة التنمية وبما يؤهل لتقديم أفضل الخدمات للأطفال نظرا لخصوصية وضع دولة فلسطين.

وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون، باعتبار وزارة التنمية شريكا استراتيجيا "لليونيسف".