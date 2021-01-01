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الجبهة الشعبيّة تُحذّر من استمرار الاستيطان وتدعو لتصعيد الاشتباك

الخميس 12 أغسطس 2021 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الشعبيّة تُحذّر من استمرار الاستيطان وتدعو لتصعيد الاشتباك



غزة / سما /

دعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إلى مواجهة السياسة "الإسرائيليّة" بتعزيز الاستيطان في جميع أرجاء الضفة ومدينة القدس المحتلة، بتصعيد حالة الاشتباك والانتفاضة ضد الاحتلال.

واعتبرت الجبهة الشعبيّة أنّ ما يُروَّج من قِبل الاحتلال بالسماح للفلسطينيين ببناء 1000 وحدة سكنيّة جديدة في المناطق المصنّفة "ج" حسب اتفاق أوسلو هو محاولة لذر الرماد في العيون وتغطية على سياساته بالتوسّع الاستيطاني ومنها القرار الأخير ببناء 2200 وحدة استيطانيّة جديدة في بيت لحم وجنين.

ورأت الجبهة الشعبيّة أنّ دولة الاحتلال تستغل التطبيع العربي الرسمي معها للاستمرار في هذه السياسة الاستيطانيّة وتسريع إجراءاتها لفرض وقائع احتلالها الاستعماري لفلسطين.

وأدانت الجبهة استقبال المملكة المغربيّة لوزير خارجية الكيان الصهيوني "يائير لابيد" وعقد اتفاقياتٍ عديدة معه، كما أدانت الزيارات المكوكيّة من قِبل قيادات الكيان الصهيوني لبعض البلدان العربيّة وعقد اتفاقات مماثلة معها، داعيةً جماهير شعبنا في البلدان العربيّة والقوى التقدميّة فيها، خاصة في المغرب الشقيق إلى رفض التطبيع وقطع الطريق على عقد اتفاقات مع الكيان الصهيوني، وتوحيد كل الجهود الوطنيّة والقوميّة لمواجهة هذه السياسة وتعزيز دعمها للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل  إنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله.

#الجبهة الشعبيّة #استيطان #الاراضي الفلسطينية #السلطة الفلسطينية

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