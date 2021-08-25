التربية: 15217 طالبا يتقدمون للدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة السبت

رام الله / سما /

يتوجه بعد غد السبت، 15217 طالبا من مختلف فروع الثانوية العامة للدورة الثانية في معظم محافظات الوطن وفي الخارج (رومانيا، وقطر، وبلغاريا، وتركيا) ضمن برنامجٍ موحدٍ لجميع الطلبة، في الساعة التاسعة صباحا.

وذكرت “التربية” أن طلبة الفرع التكنولوجي والفروع المهنية كانوا قد تقدموا للامتحانات العملية منذ يوم الثلاثاء وحتى اليوم الخميس، إذ تستمر جلسات الامتحانات لغاية 25/08/2021.

وتُعد هذه الدورة فرصة أخرى للطلبة الذين يرغبون بتحسين معدلاتهم أو غير المستكملين منهم في 4 مباحث في الدورة الأولى على الأكثر؛ بِما يحسن فرص التحاقهم في التخصصات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي التي يرغبون الالتحاق بها.

وبينت “التربية” أن هذه الدورة يستفيد منها طلبة الحالات الخاصة الذين تعذر عليهم التقدم في بعض المباحث أو جميعها في الدورة الأولى وفق الشروط المحددة في تعليمات الثانوية العامة لهذا العام.