"بحر" يعزي الجزائر بضحايا حرائق الغابات في عدة ولايات فيها

غزة / سما /

عزى د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، دولة الجزائر الشقيقة "رئاسةً وبرلماناً وحكومةً وشعباً"، بالضحايا من المواطنين وأفراد الجيش جراء حرائق الغابات التي اندلعت في عدة ولايات جزائرية.

وقال د. بحر وفي رسالة وجهها لرئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي "إن شعبنا الفلسطيني يشاطر الشعب الجزائري مصابهم الجلل ويعتبره مصابنا أيضاً، ويعبر عن تضامنه التام مع الشعب الجزائري الشقيق".

وتمني بحر من المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يعجل شفاء الجرحى، وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل مكروه.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في مناطق عدة بالجزائر إلى 69، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة في بجاية، في حين تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين العمل على إخماد النيران.