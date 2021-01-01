وجهت رسالة للمواطنين.. الصحة بغزة: 3 عوامل تقودنا لموجة ثالثة من فيروس كورونا

غزة / سما /

ال نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة في غزة مجدي ضهير، إن هناك ثلاث عوامل مجتمعة تضعنا أمام خطر الدخول في موجه ثالثة من جائحة كوفيد 19.

وأضاف ضهير أن أولى هذه العوامل التي تقودنا إلى هذا التصور أو التخوف هو عدم الالتزام بأي من إجراءات السلامة والوقاية الصحية والممارسات الخاطئة في الشارع وكأن الجائحة انتهت من قطاع غزة وهذا خطأ فادح، بالإضافة إلى تفشي السلالات الجديدة في محيط قطاع غزة والمتوقع دخولها للقطاع في أية لحظة فهي سلالات تعرف بسرعة انتشارها .

وذكر أن العامل الثاني هو الاقبال الضعيف من قبل المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس حيث أن نسبة من تلقوا اللقاحات هم فقط 10 %، مبينا أن اللقاح هو الطريق الآمن للخروج من الجائحة وتعزيز المناعة ضد الأعراض الخطيرة للفيروس، وأن كل ما يقال عن مضاعفات هي بعيدة عن الحقيقة فاللقاحات آمنة وسليمة، وتخضع لسلسلة تبريد قوي جدا ومتاحة في مراكز الرعاية الصحية الأولية .

أما العامل الثالث بحسب ضهير، فهو حالة الاكتظاظ الشديدة بالشارع خاصة وأننا على موعد الأسبوع المقبل ببداية العام الدراسي الجديد ويليه الجامعات، ما لم يكن هناك التزام بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية، مشيرا إلى أن "كل هذه العوامل ستقودنا قطعا إلى موجه ثالثة ونخشى أن تكون شديدة الأمر الذي سيدفعنا الى اتخاذ اجراءات وقائية منها العودة للإغلاقات حتى نكون في مقدرة للسيطرة على المنحنى الوبائي وتثبيطه" .

ولفت إلى أن الزيادة المطردة والمتتالية في عدد الحالات المسجلة منذ منتصف الشهر الماضي وبالذات الحالات التي تحتاج الى المتابعة السريرية في المستشفيات والمصنفة بالخطيرة والحرجة، مبنيا أن هذه الزيادة تشير إلى أننا مقبلون على الدخول في الموجه الثالثة من هذه الجائحة .

وجدد ضهير الدعوة إلى كافة الفئات المجتمعية الى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقائية الصحية من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتجنب الأماكن المزدحمة وغسل الايدي , والأهم هو الاسراع في تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا .