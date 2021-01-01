المجتمع العربي: ارتفاع بنسبة 35% في الإصابات بكورونا

القدس المحتلة / سما /

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، 135,431، لغاية صباح اليوم الخميس، في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد 920,238 مصابا. وبهذا بلغت نسبة الإصابات في البلدات العربية من عدد الإصابات في البلاد 14.7%.

ويستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ أنه سجلت المدن والقرى العربية، أمس، 316 إصابة جديدة، وبهذا بلغ عدد الإصابات الجديدة في الأيام السبعة الماضية 1,664 مع تسجيل ارتفاع في عدد المصابين الأسبوعي بنسبة 35% مقارنة بما سبق لذات الفترة.

وبلغ عدد الفحوصات ليوم أمس 8,269 فحصا وارتفعت بذلك نسبة الفحوصات الموجبة في البلدات العربية إلى 3.8% مقارنة بـ4.5% في المعدل العام بالبلاد.

ومنذ مطلع الأسبوع الحالي بلغ عدد الفحوصات في القرى والمدن العربية نحو 48,839 ما يشير إلى استمرار الارتفاع في نسبة الفحوصات الموجبة في المجتمع العربي إلى 3.4% في المعدل. ويشار إلى أن نسبة الفحوصات في البلدات العربية بلغت أقل من 4% من عدد الفحوصات في البلاد.

وعلى صعيد البلدات ليوم أمس، فقد سجلت الناصرة 45 إصابة جديدة وإجراء 623 فحصا ما يشير إلى ارتفاع في نسبة الفحوصات الموجبة في الناصرة لتبلغ 7.2% وليصل عدد الإصابات الجدية في الأيام السبعة الماضية إلى 150 إصابة. كما تم تسجيل 21 إصابة جديدة في مدينة سخنين ليصل عدد الإصابات الأسبوعي إلى 74 إصابة، وكذلك في الطيرة 18 إصابة يوم أمس و69 إصابة أسبوعية، وعرابة 16 و64، وشفاعمرو 15 و68، والمغار 14 و63 في الأسبوع، كذلك فقد تم تسجيل في كل من أبو سنان وبيت جن وجت 10 إصابات في كل منها ليوم أمس.

وارتفع عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية إلى 31 حالة بينها 7 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي. وبلغ عدد الوفيات في البلدات العربية 1097 مع تسجيل 6 حالات وفاة في الأيام السبعة الماضية.

يذكر بأن نسبة المصابين الجدد العائدين من الخارج قد بلغ في المجتمع العربي نحو 31% من مجمل الإصابات الجديدة مقارنة بـ4% في المعدل العام.

وتشكل الفئة العمرية 0-18 سنة ما نسبته 34% من مجمل المصابين الجدد في البلدات العربية، في حين بلغت تلك النسبة في الفئة العمرية 19-59 سنة 56%، أما جيل 60 سنة فأكثر فيشكل نحو 10% من مجمل المصابين الجدد في البلدات العربية. وللمقارنة فقد بلغت تلك النسب في المعدل العام بالبلاد 36% و48% و15% على التوالي.

وبلغت نسبة التطعيم في المجتمع العربي بين الأطفال في جيل 12-15 سنة 14% فقط ليتبقى نحو 122 طفلا في تلك الفئة العمرية دون تطعيم، وفي المقابل بلغت تلك النسبة في المجتمع اليهودي 43%.

أما بخصوص الوجبة الثالثة فقد بلغت نسبة المطعمين 22% مقابل 47% في المجتمع اليهودي، وبهذا تبقى 76 ألف مواطن عربي في جيل 60 سنة فأكثر بحاجة للوجبة الثالثة.