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تشييع جثمان الشهيد ضياء الصباريني في جنين

الخميس 12 أغسطس 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد ضياء الصباريني في جنين



جنين / سما /

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الخميس، جثمان الشهيد ضياء الدين محمد الصباريني إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بمخيم جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع المدينة ومخيمها، وسط ترديد هتافات منددة بالاحتلال وجرائمه بحق شعبنا، وطالب المشيعون بتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

وأدى المشاركون في التشييع صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الصباريني في مسجد المخيم، ثم القت عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن ينطلق المشيعون في مسيرة حاشدة باتجاه مقبرة الشهداء في مخيم جنين.

وأكد أمين سر حركة "فتح" اقليم جنين عطا أبو ارميلة، في كملة ألقاها عقب تشييع جثمان الشهيد الصباريني، أن جرائم الاحتلال لن توقف مسيرة نضال شعبنا. وأشاد بمناقب الشهيد، مؤكداً أن رد شعبنا على الاحتلال سيكون بتعزيز وحدته وتلاحمه.

وفي كلمة القوى الوطنية والإسلامية، شدد الأسير المحرر وصفي قبها، على أن شعبنا لن يركع أو يتنازل عن ذرة من تراب أرضه، وأن وحدتنا الوطنية، هي سلاحنا الأقوى في التصدي للاحتلال.

وعم الإضراب التجاري الشامل في مدينة جنين، بدعوة من حركة "فتح"، حدادا على روح الشهيد الصباريني.

#تشييع شهداء #الشهيد ضياء الدين محمد الصباريني

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