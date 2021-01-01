القدس: العثور على جثة في الشيخ جراح يشتبه أنها تعود لجندي أردني قُتل عام 67

القدس المحتلة / سما /

: نشرت القناة “12 الإسرائيلية” اليوم الخميس عن اكتشاف جثة ومعدات يشتبه عودتها لجندي أردني، أثناء عمليات حفر القطار الخفيف، في الشيخ جراح بالقدس.

وأفادت القناة أن عمالاً خلال حفريات لأعمال بناء خط القطار الخفيف، قد عثروا على جثة شخص، وسكين وخاتم وخوذة تابعة للجيش الأردني.

وبحسب القناة، اعتقدت بعض المصادر “الإسرائيلية” أن الجثة تعود لجندي أردني قُتل خلال حرب حزيران عام 1967.

واكتشفت الجثة يوم أمس، في موقع تلة الذخيرة القريب من حي الشيخ جراح في القدس، ومباشرةً تم إغلاق المكان وباشرت قوات ومحققي التشخيص الجنائي في شرطة الاحتلال بالتحقيق، وأجرت البحث عن مقتنيات أخرى حول المكان؛ من أجل التأكد من أن الجثة لجندي أردني.

واحتجزت شرطة الاحتلال الجثة حتى تنتهي التحقيقات، وأطلّعت وزارة الخارجية “الإسرائيلية” على الموضوع.





















