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"يائير لابيد" يعقب على القانون الذي أقر ببولندا حول "الهولوكوست"

الخميس 12 أغسطس 2021 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يائير لابيد" يعقب على القانون الذي أقر ببولندا حول "الهولوكوست"



القدس المحتلة / سما /

عقّب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، على القانون الذي وافق عليه البرلمان البولندي والذي يهدف إلى الحد من القدرة على رفع دعاوى الملكية والتعويض للناجين من الهولوكوست وأحفادهم، قائلًا إن "هذا القانون لن يمر".
 
وأضاف لبيد وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "البولنديون لا يمكنهم الاستمرار في إيذاء ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم"، مؤكدًا أن هذا التشريع سيضرّ بشدّة" في العلاقات ما بين تل أبيب ووارسو.
 
وأقر البرلمان البولندي على قانون يقيّد المطالبات باسترداد الممتلكات اليهوديّة في البلاد، فيما علّق وزير الخارجيّة الإسرائيليّ، ورئيس الحكومة البديل على ذلك، قائلا إنّ "التشريع سيضرّ بشدّة" في العلاقات ما بين تل أبيب ووارسو.
 
وينصّ مشروع القانون البولندي على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة أملاك التي لم يتم حسمها خلال الثلاثين عامًا الأخيرة سيسري عليها قانون التقادم وستشطب.

#الخارجية الاسرائيلية #يائير لبيد #بولندا #ذكرى الهولوكوست

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