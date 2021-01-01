بنك فلسطين يستقبل مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية

رام الله/سما/

استقبل بنك فلسطين وفد الوكالة الفرنسية للتنمية والذي ضمّ كلاً من المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين السيد مارتين بيرنت ومستشار الوكالة الفرنسية المهندس ربحي الشيخ، حيث جرى استقبال الوفد في مقرّ البنك في قطاع غزة بحضور الدكتور هاني نجم عضو مجلس إدارة بنك فلسطين، إضافة إلى عدد من المسؤولين في البنك.

وخلال اللقاء، رحب نجم بالوفد الضيف، مشيراً إلى أهمية الشراكة التي كوّنها بنك فلسطين مع عدد من الشركاء الدوليين في سبيل تعزيز الاقتصاد الوطني وتنفيذ البرامج التي تساهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبشكل خاص العلاقة الاستراتيجية التي تربط البنك مع الوكالة الفرنسية للتنمية في برامج الطاقة الشمسية والقروض الخضراء.

وبحث الجانبان مجموعة من القضايا الاقتصادية، إضافة إلى قضايا البيئة والمجتمع لا سيما من حيث التزام بنك فلسطين بحماية البيئة والحفاظ عليها، وممارسة الأعمال وفق معايير الاستدامة، وكيف ساهم ذلك في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

وفي السياق ذاته، تمت مناقشة التحديات والفرص التي يوفرها برنامج القروض الخضراء (SUNREF)، وذلك عبر الشراكات البناءة مع وكالة التنمية الفرنسية AFD والاتحاد الأوروبي EU، ومن خلال التعاون مع سلطة الطاقة الفلسطينية والاستشاريين المختصين في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وخاصة دعم مشاريع الطاقة المتجددة في فلسطين، حيث تم عرض المشاريع التي تم تمويلها في فلسطين وتحديداً في قطاع غزة، والاطلاع على مساهمة هذا الدعم في إنجاح العديد من المشاريع من خلال تخفيض مصاريف الكهرباء، ودعم هذه المشاريع عبر تقديم منحة البرنامج المتمثلة في توفير نسبة 30% من قيمة تكلفة نظام الطاقة الشمسية.

كما تم بحث تعزيز شراكات مستقبلية مع الشركات الفرنسية والمعاهد التعليمية ونقل الخبرات والتكنولوجيا الجديدة في مجال الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على اعتماد التمويل المستدام لمبادئ حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة عند اتخاذ قرارات مزاولة الأعمال ووضع استراتيجيات الاستثمار، وقد التزم بنك فلسطين بمراعاة هذه الاعتبارات والمعايير في مجال التمويل طيلة السنوات الماضية، مكثفاً جهوده في الأعوام الأخيرة الأمر الذي حقق أثراً جوهرياً في أداء الشركات واستقرار النظام المالي بشكل أعم.

بدوره، عبر السيد مارتين عن سعادته لزيارة مدينة غزة واطلاعه على المشاريع التي تم تنفيذها من قبل البنك ضمن مشاريع المنحة الفرنسية وبرنامج SUNREF، والتي تعتبر مشاريع تخدم قطاعات اقتصادية هامة في المجتمع. وأكد السيد مارتين استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم كل الإمكانيات المتاحة من طرفها لنقل التجربة الفرنسية في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية إلى فلسطين من أجل الاستفادة منها في المشاريع الاقتصادية الكبرى، وكذلك توفير سبل المساعدة لتعزيز وتطوير المشاريع، بالإضافة إلى تقديم الدعم المطلوب لها.

وفي ختام اللقاء، شكر الوفد الضيف بنك فلسطين على جهوده وعلى الاستضافة الكريمة له، مؤكداً على مواصلة اللقاءات والتواصل المستمر ما بين الجانبين، وذلك من أجل تفعيل المساهمة في تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز الاستدامة المصرفية وتسهيل عمل القطاع الخاص في ظل الظروف الحالية.