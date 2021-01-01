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جماهير جنين تشيّع جثمان الشهيد ضياء الصباريني

الخميس 12 أغسطس 2021 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير جنين تشيّع جثمان الشهيد ضياء الصباريني



جنين / سما /

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الخميس، جثمان الشهيد ضياء الدين محمد الصباريني إلى مقبرة الشهداء بمخيم جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع المدينة ومخيمها، وسط ترديد هتافات منددة بالاحتلال وجرائمه بحق شعبنا، وطالب المشيعون بتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

وأدى المشاركون في التشييع صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الصباريني في مسجد المخيم، ثم القت عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن ينطلق المشيعون في مسيرة حاشدة باتجاه مقبرة الشهداء في مخيم جنين.

وفي كلمة القوى الوطنية والإسلامية، شدد الأسير المحرر وصفي قبها، على أن شعبنا لن يركع أو يتنازل عن ذرة من تراب أرضه، وأن وحدتنا الوطنية، هي سلاحنا الأقوى في التصدي للاحتلال.

وعم الإضراب التجاري الشامل في مدينة جنين، بدعوة من حركة "فتح"، حدادا على روح الشهيد الصباريني.

#جنين #ضياء الصباريني

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