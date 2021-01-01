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الكيلة: إرسال 100 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" إلى غزة

الخميس 12 أغسطس 2021 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة: إرسال 100 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" إلى غزة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، وصول 100 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" إلى مراكز الوزارة في قطاع غزة.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه تم إرسال 49140 جرعة من لقاح "فايزر"، و50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك" إلى قطاع غزة، فيما سيتم تزويد القطاع بكل الأمور اللوجستية المتعلقة بالمطاعيم، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال 500 ألف محقن خاص بالمطاعيم.

وبينت أنه سيتم إرسال 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة لاستكمال حملة التطعيم الوطنية ضد الفيروس.

وأكد وزيرة الصحة أنها عممت على الطواقم الطبية في قطاع غزة من أجل العمل على زيادة عدد مراكز التطعيم تسهيلاً على المواطنين، وزيادة عدد المطُعمين يومياً للوصول إلى المناعة المجتمعية بأسرع وقت.

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