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العثور على جثة لجندي أردني قُتل بحرب 1967 في القدس المحتلة

الخميس 12 أغسطس 2021 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة لجندي أردني قُتل بحرب 1967 في القدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

عثر عمال خلال حفريات لأعمال بناء خط القطار البلدي في القدس على جثة شخص وبقربها سكين وخاتم وخوذة تابعة للجيش الأردني.

وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية اليوم، الخميس، أنه تم اكتشاف الجثة أمس، في موقع تلة الذخيرة القريب من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

ورجحت مصادر إسرائيلية أن الجثة تعود لجندي أردني قُتل خلال المعارك مع الجيش الإسرائيلي خلال حرب حزيران/يونيو العام 1967.

وتم على الفور إغلاق المكان الذي عُثر فيه على الجثة واستدعيت قوات ومحققي التشخيص الجنائي في الشرطة الغسرائيلية بهدف محاولة التأكد من أن الجثة لجندي أردني.

ويجري البحث في الموقع عن متعلقات أخرى حول المكان الذي عُثر فيه على الجثة، من أجل التوصل إلى يقين مطلق حول هوية الجثة.

وتحتجز الشرطة الإسرائيلية في منطقة القدس الجثة إلى انتهاء التحقيقات، وتم اطلاع وزارة الخارجية الإسرائيلية على الموضوع، وبعد التأكد من الموضوع، يتوقع أن تطلع إسرائيل السلطات الاردنية عليه، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

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