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وزارة الصحة: 3 وفيات و 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 172 حالة تعافٍ في فلسطين

الخميس 12 أغسطس 2021 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: 3 وفيات و 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 172 حالة تعافٍ في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث وفيات، و486 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و172 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الثلاث سجلت في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 24، طوباس 12، جنين 29، طولكرم 22، أريحا والأغوار 10، نابلس 47، سلفيت 6، ضواحي القدس 4، رم الله والبيرة 40، بيت لحم 3، الخليل 2، قطاع غزة 287".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 11، طولكرم 10، نابلس 17، سلفيت 1، رام الله والبيرة 3، قطاع غزة 130".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 11 مصابا بفيروس "كورونا" في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 27 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 626,279، بينهم 426,973 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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