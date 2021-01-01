العوضي يعلن: سأقاضي المتسبب في أزمة ياسمين الصحة (شاهد)

وكالات / سما /

كشف الفنان أحمد العوضي عن نيته في مقاضاة المتسببين في الأزمة الصحية لزوجته الفنان ياسمين عبد العزيز، والتي استدعت سفرها إلى الخارج لاستكمال العلاج.

وقال أحمد العوضي عن أزمة زوجته ياسمين عبد العزيز: "ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخٍ في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظنن صمتي نسيانا، بل لكل حدث حديث".

كانت ياسمين عبد العزيز غادرت مطار القاهرة الدولي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من إحدى المستشفيات الخاصة ، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.

وحسب المصادر الخاصة، تم نقلها بصحبة مرافقة للطائرة تحت اشراف إسعاف المطار برئاسة مومن عادل، وتوجهت الفنانة إلى جنيف لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات ومضاعفات عملية جراحية أجرتها في 11 يوليو الماضي.

وحرص العاملون بصالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة وكبار رجال الأعمال، على الدعاء للفنانة قبل سفرها.

وأشارت المصادر إلى أن حالة الفنانة الصحية كانت مستقرة أثناء نقلها إلى الطائرة.