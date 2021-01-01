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الاحتلال يجبر خمسة مقدسيين على هدم منازلهم في بيت حنينا

الخميس 12 أغسطس 2021 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الخميس، خمسة مقدسيين على هدم منازلهم في بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

وقال شهود عيان ، إن أفرادا من عائلة خضر، شرعوا بهدم خمسة منازل لهم في حي الأشقرية من بلدة بيت حنينا، بواسطة جرافات خاصة، تجنبا لدفع غرامة مالية باهظة الثمن، في حال قامت بلدية الاحتلال في القدس، بهدمها.

وكانت محكمة الاحتلال رفضت طلب العائلة بوقف هدم خمسة من منازلها، قبل أسبوع، واجبرتهم بلدية الاحتلال، على الهدم لصالح المستوطنين، الذين يدعون ملكيتهم للأرض، التي تقام عليها المنازل، منذ عام 1962.

وتعود المنازل الخمسة للمقدسي عبد الله خضر، ويعيش فيها مع أبنائه وزوجاتهم.

يتبع..

#بيت حنينا #الاحتلال #هدم

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