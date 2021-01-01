  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى تكشف عن ثلاث حالات مرضية تقبع بمعتقل "النقب" بأوضاع صحية قاسية

الخميس 12 أغسطس 2021 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميها، عن ثلاث حالات مرضية تقبع بمعتقل "النقب" الصحراوي، بأوضاع صحية سيئة، وذلك نتاجاً لما يتعرضون له من انتهاكات طبية ممنهجة من قبل إدارة سجون الاحتلال، التي تتعمد تجاهل أوجاعهم وعدم التعامل معها بشكل جدي والاستهتار بحياتهم.

ومن بين الحالات التي رصدها تقرير الهيئة الذي أصدرته، اليوم الخميس، حالة الأسير رامز ملحم (24 عاماً) من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، والذي يشتكي من التهابات وقرحة بالمعدة أصيب بها خلال سنوات اعتقاله، ونتيجة للالتهابات المزمنة التي عانى منها خلال الفترة السابقة وعدم تقديم العلاج له ازداد وضعه سوءاً وأصبح يعاني من تشنجات تفقده الوعي، علماً بأن الأسير يراجع عيادة المعتقل، لكن بدون نتيجة؛ فالأطباء العاملين في عيادة السجن لا يقومون بإجراء الفحوصات الضرورية لتشخيص وضعه بشكل صحيح، ويكتفون بإعطاء الأدوية المسكنة التي تبقيه نائماً معظم الوقت.

في حين يعاني الأسير ماجد جرار (42 عاماً) من مدينة طولكرم، منذ أكثر من سنة من آلام حادة وانتفاخ بالحلق، وقد تم تزويده بمضادات حيوية بعيادة المعتقل لكن دون فائدة، ونتيجة للالتهابات المتكررة بالحلق تم تحويله مؤخراً لمشفى "برزلاي" الإسرائيلي لإجراء خزعة للحلق، وما زال بانتظار النتيجة لتشخيص وضعه، ويشتكي جرار أيضاً من التهابات وبثور بجلده وقد تم تزويده بعيادة السجن بدواء لكن الدواء أثر على وظيفة الكبد لديه، وهو بانتظار تقديم العلاج المناسب لحالته.

ويشتكي الأسير مصطفى القاضي (19 عاماً) من مدينة البيرة من إصابة برجله اليسرى تعرض لها قبل اعتقاله، ونتيجة لاعتقاله لم يستكمل علاجه، علماً بأنه ما زال بحاجة لرعاية طبية لوضعه.

#هيئة الأسرى #النقب

الأكثر قراءة اليوم

الجزائر: حرق شاب من قبل السكان مشتبه به في إضرام نيران بتيزي وزو (فيديو)

حماس غاضبة: السلطة الفلسطينية رفعت يدها عن قضية الأموال القطرية لهذا السبب

يديعوت: دولتان تحاولان تقوية أبو مازن

ترامب يرسل رسالة غامضة من ثلاث كلمات تفجر جدلا

مسؤول إماراتي عبر صحيفة إسرائيلية : "حان الوقت لتحرير غزة التي اختطفتها حماس"

المنحة القطرية إلى غزة..صحيفة: هذا ما تخشاه البنوك الفلسطينية..

مصدر: الفصائل تدرس تسخين الحدود مع "إسرائيل"بما يتجاوز إطلاق البالونات الحارقة

الأخبار الرئيسية

“هيومن رايتس ووتش” تتهم فصائل في غزة بارتكاب “جرائم حرب”

أبو سلمية : قطاع غزة مقبل على موجة جديدة من فيروس كورونا لهذا السبب

"عدة سيناريوهات يجري بحثها الآن".. المقاومة مستاءة وتهدد الاحتلال بـ"تصعيد واسع"

الصحة بغزة: 3 حالات وفاة و287 إصابة جديدة بفيروس كورونا و130 حالة تعافِ

اجتماع امريكي إسرائيلي.. استئناف البناء الاستيطاني مقابل خطوات إيجابية تجاه الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية