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حماس تدين كل أشكال التطبيع وزيارة لابيد للمغرب

الخميس 12 أغسطس 2021 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين كل أشكال التطبيع وزيارة لابيد للمغرب



غزة / سما /

 أعربت حركة حماس، اليوم الخميس، عن رفضها التام لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال ومن المستويات كافة، وفي مقدمتها زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للمغرب.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي، إن حركته تدين كل ما يترتب على هذه الزيارة من تداعيات خطيرة على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتجميل لوجه الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل تزايد جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته.

ودعا الدول العربية والإسلامية كافة إلى ضرورة الإبقاء على عهدهم مع الشعب الفلسطيني، وإسناده وتعزيز صموده على أرضه، واستمرار سياسة المقاطعة وعزل الاحتلال الذي يشكل خطرًا على فلسطين والمنطقة بأسرها.

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