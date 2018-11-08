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تعيين أردنية بمنصب مقررة أممية معنية بالعنف

الخميس 12 أغسطس 2021 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين أردنية بمنصب مقررة أممية معنية بالعنف



وكالات - سما-

عين مجلس حقوق الإنسان في دورته رقم 47، الأردنية ريم السالم بمنصب المقررة الأممية الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، اعتبارا من الأول من أغسطس ولمدة 3 سنوات.

وتمكنت السالم التي لديها خبرات علمية وعملية وتتقن ثلاث لغات أجنبية الى جانب اللغة العربية، من التقدم على 26 مرشحا ومرشحة لهذا المنصب الأممي. 

هذا وقدم مجلس حقوق الإنسان في جنيف 226 توصية للأردن بعد مناقشة تقريره الثالث للاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان في المملكة بتاريخ 8/11/2018، قبل الأردن 149 توصية ورفض 77 توصية (أحيط الأردن علما بها)، حيث بلغت نسبة التوصيات المقبولة 66% من مجمل التوصيات المقدمة من 95 دولة حول العالم، قدمت خمس دول عربية توصيات خاصة بالنساء والفتيات وهي الكويت وقطر والعراق والجزائر وتونس. 

المصدر: "خبرني" 

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