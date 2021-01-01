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ضبط "13" فرش حشيش وحبوب مخدرة في خانيونس

الخميس 12 أغسطس 2021 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط "13" فرش حشيش وحبوب مخدرة في خانيونس



غزة / سما /

ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة كميةً من المخدرات وفروش الحشيش خلال مهمةٍ تفتيشية لأحد الأماكن في منطقة الاختصاص بالمحافظة .

وقال المقدم نسيم الكلزاني مدير دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة خان يونس: " إن قوة مكافحة المخدرات بقسم البلد، وبإسنادٍ من نائب مدير الفرع وباقي الأقسام، تمكنوا من ضبط المدعو "ب.م", والمدعو "ح.و" داخل أحد الأماكن وبحوزتهم "12" فرش حشيش, خلال مهمة تفتيشية " .

وأضاف :" استكمالاً للمهمة تم تفتيش منزل المدعو " و", حيث تم ضبط "فرش" حشيش و"95" حبة روتانا مخدرة داخل منزله, بالإضافة إلى ضبط "4" حبات أترامال أحمر اللون خلال مهمة تفتيش منزل المدعو الثاني "م" .

ولفت المقدم الكلزاني إلى أنه تم التحرز على كافة المضبوطات, وإحالة ملف قضية كلاً من المدعو "م", والمدعو "و" إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .

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