التعليم تعلن عن توفر منح دراسية لدرجة البكالوريوس في ماليزيا

غزة / سما /

أعنلت وزارة التربية والتعليم العالي، عن توفر منح دراسية للطلبة الفلسطينيين لدراسة درجة البكالوريوس للعام 2021-2020م في جامعة البخاري الدولية الماليزية.

ولفتت إلى الراغبين في الاستفادة من المنحة ضرورة التسجيل في أحد التخصصات التالية:

إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.

التربية والعلوم الإنسانية.

علوم الحاسوب والمعلومات.

الدراسات المؤسسية.

اللغات.

شروط المنحة:

وحول شروطة المنحة ذكرة الوزارة يجب أن يتوفر التالي:

شهادة الثانوية العامة بحد أدنى من المعدل التراكمي 83%.

أن يكون المتقدم حاصل في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية على علامة (80%) على الأقل.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة عند تاريخ التقديم.

أن يكون الحد الأدنى من IELTS 5.5 أو TOEFL 550.

شهادة عدم محكومية.

التغطية المالية:

كما أن تغطي المنحة كافة الرسوم الدراسية طوال فترة الدراسة ورسوم السكن والمعيشة لمدة 3سنوات.

يتكفل الطالب بالرسوم الثانوية التي تدفع لمرة واحدة وتشمل: (رسوم التسجيل +رسوم التوجيه + رسوم الدعوة) بالإضافة إلى رسوم التأشيرة والتأمين وتذاكر السفر.

آلية التقديم للمنحة:

على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب المرفق حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة ومن ثم تسليم الوثائق أيضاً حسب التاريخ المحدد.

تقدم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي بغزة – تل الهوا.

ونوهت وزارة التعليم إلى أن تقبل الطلبات حتى تاريخ 19/8/2021م.

اضغط لتحميل طلب المنحة عبر موقع الوزارة



نبذة عن جامعة البخاري الدولية:

جامعة البخاري الدولية (AIU) هي مؤسسة تعليمية خاصة غير ربحية في ماليزيا، وهي حرم جامعي سكني بالكامل مع أحدث المرافق، وتوفر بيئة معيشية وتعليمية مواتية لاكتشاف الذات، ورعاية العلاقات وبناء التفاهم حول القضايا العالمية.

ويكتسب الطلبة فيها نهج تعليمي شامل من خلال برنامج المشاركة الأكاديمية والاجتماعية المشترك الذي يتم تنفيذه طوال فترة الدراسة وتلتزم جامعة AIU بضمان كرامة الإنسان بما يتماشى مع مفهوم “إلهام العقول” باعتباره شعاراً للجامعة.