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“هيومن رايتس ووتش” تتهم فصائل في غزة بارتكاب “جرائم حرب”

الخميس 12 أغسطس 2021 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
“هيومن رايتس ووتش” تتهم فصائل في غزة بارتكاب “جرائم حرب”



غزة / سما /

 اتّهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” فصائل فلسطينية أطلقت الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة خلال أيار الماضي، بارتكاب ما قالت إنه يرقى إلى “جرائم حرب”.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا، في بيان الخميس، إن “الصواريخ التي كانت موجهة نحو إسرائيل والتي أخطأت أو أخفقت أثناء إطلاقها، قتلت أو أصابت” عددًا غير محدد من الفلسطينيين في غزة.

وأضافت أنها قامت بتحليل الهجمات من غزة التي أسفرت عن مقتل 12 مدنيًا إسرائيليًا وإصابة العشرات، فضلًا عن هجوم صاروخي فلسطيني طاول بالخطأ مدينة جباليا في قطاع غزة وأسفر عن مقتل 7 مدنيين فلسطينيين وإصابة 15 آخرين.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن “على سلطات حماس وقف الهجمات الصاروخية التي وصفتها بـ “غير القانونية على التجمعات السكانية الإسرائيلية”.

وسبق أن اتهمت المنظمة إسرائيل وحركة حماس بأنهما نفذتا “هجمات انتهكتا فيها قوانين الحرب ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب” ما يعكس الحاجة إلى تحقيقات دولية.

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