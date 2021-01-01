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"هنية" يكرم (150) متفوقاً في الثانوية العامة من الرياضيين وأبنائهم

الخميس 12 أغسطس 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هنية" يكرم (150) متفوقاً في الثانوية العامة من الرياضيين وأبنائهم



غزة / سما /

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، (150) طالباً وطالبة من المتفوقين في الثانوية العامة 2021 من الرياضيين وأبناءهم، في حفل كبير احتضنه استاد فلسطين الرياضي بغزة مساء اليوم الأربعاء.

وحضر الحفل عوني الباشا وكيل وزارة المالية ممثلا عن رئاسة العمل الحكومي، ود.عبد القادر أبو علي مدير مديرية التربية والتعليم غرب غزة، ورؤساء وممثلو الأندية والاتحادات الرياضية.

وقدم عبد السلام هنية التهنئة للمتفوقين، وشكر عائلاتهم التي احتضنتهم وساعدت على تفوقهم، وتمنى لهم مستقبلا مشرقا وخدمة الوطن بعلمهم وتفوقهم.

وأعلن هنية عن إطلاق خدمات صندوق دعم الطلبة الجامعيين من الرياضيين بقيمة (200.000) دولار، لتخدم الطلبة بقرض بدون فوائد قيمته (500) دولار، تسدد على مدار عام.

كما أشار إلى أن حفل التكريم يحمل اسم فوج "بيتا قلعة المقاومة الشعبية" لدعم الشباب الثائر في قرية بيتا بالضفة الغربية التي قدمت نموذجا في التصدي للاحتلال الإسرائيلي.

بينما عبر الحضور والمكرمون وذويهم عن سعادتهم بالتكريم وما قدمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة من جهد لتشجيع طلبة العلم وإبراز إنجازهم وتفوقهم في الثانوية العامة، كما أكدوا أن هذا التكريم يبعث الفخر بالانتماء للأسرة الرياضية.

#عبد السلام هنية #الرياضيين #الثانوية العامة

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