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نجم خدمات النصيرات يرحل لدوري المحترفين

الخميس 12 أغسطس 2021 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم خدمات النصيرات يرحل لدوري المحترفين



غزة / سما /

كشف نادي شباب السموع, عن تعاقده مع لاعب خدمات النصيرات, استعدادا للموسم الكروي القادم في دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وأكد شباب السموع ضمه جلال أبو يوسف من خدمات النصيرات, بانتظار حصوله على تصريح دخول المحافظات الشمالية خلال الفترة القادمة.

وسبق لأبو يوسف اللعب مع شباب الأمعري وهلال القدس, قبل أن يُحرم من العودة للضفة المحتلة, عقب مشاركة هلال القدس الآسيوية, ما دفعه للعب مع خدمات النصيرات هذا الموسم.

يشار إلى أن شباب السموع يطمح للظهور بشكل قوي الموسم القادم, خلافا لما كان عليه في الموسم الأخير, الذي شهد معاناته في دوري المحترفين باحتلاله  المركز العاشر.

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#شباب السموع #دوري المحترفين #جلال أبو يوسف #خدمات النصيرات

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