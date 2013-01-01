5 أسباب وراء انضمام ميسي لسان جيرمان

وكالات / سما /

وقّع الأرجنتيني ليونيل ميسي على عقد لمدة عامين مع باريس سان جيرمان، مع خيار التمديد لموسم إضافي داخل ملعب "حديقة الأمراء".

الأسطورة الأرجنتيني رحل عن نادي برشلونة هذا الصيف، وذلك بعد انتهاء تعاقده في يونيو الماضي، لينضم مجانا إلى سان جيرمان.

وفضّل صاحب الـ"34 عاما" التوقيع لوصيف بطل فرنسا في أول تجربة خارج حدود برشلونة منذ بداية مسيرته الاحترافية، رغم ارتباطه سابقا بأندية أخرى.

وفندت صحيفة "ماركا" الإسبانية الأسباب التي دفعت ميسي للموافقة على العرض الباريسي، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

1- تجاوز صدمة برشلونة:

الصحيفة أكدت أن ميسي كان بحاجة للتوقيع في أسرع وقت لنادٍ آخر، لتجاوز صدمة رحيله عن برشلونة بعدما فشل الطرفان في التوقيع على عقد جديد، بسبب القيود المفروضة من رابطة الدوري الإسباني.

ولم ينتظر "البرغوث" أكثر من 3 أيام حتى وقع على عقود انضمامه لنادي العاصمة الفرنسية، ليبدأ مغامرة جديدة بملعب "حديقة الأمراء".

2- سعادة العائلة في باريس:

لم يخف ميسي دور عائلته في موافقته على عرض سان جيرمان، وذلك بعدما أشار إلى رغبة زوجته أنتونيلا في العيش بالعاصمة الفرنسية.

وقال ميسي: "كانت الضربة قاسية على كافة أفراد الأسرة، لكن أنتونيلا ترافقني في أي مكان أذهب إليه على الدوام".

وأضاف: "منذ اللحظة الأولى كانت داعمة لي دوما، كما أن الأطفال أحبوا التفكير في برج إيفل وديزني".

3- عائلة أرجنتينية:

سبب آخر ساعد ميسي على اختيار سان جيرمان، وهو امتلاك الفريق الباريسي مجموعة من اللاعبين الأرجنتينيين، أمثال أنخيل دي ماريا، وماورو إيكاردي, ولياندرو باريديس.

كما أن الفريق يتولى تدريبه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ما جعل ميسي يشعر بأنه سيكون محاطا بأبناء جلدته دون الشعور بالغربة في مغامرته الجديدة.

4- الاجتماع مع الأصدقاء:

كتيبة سان جيرمان المدججة بالنجوم لا تضم لاعبين أرجنتينيين فحسب، بل إنها تجمع عدة وجوه مألوفة بالنسبة لـ"البرغوث"، اعتاد عليها عن قرب لسنوات طوال.

أول هؤلاء هو المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي زامل ميسي في برشلونة بين عامي 2013 و2017، ويرتبط معه بعلاقة صداقة قوية.

وكان نيمار راغبا في العودة لـ"البرشا" قبل عامين، للعب مجددا بجوار ميسي، لكن ناديه سهل عليه الأمر وجلب الأرجنتيني إلى "حديقة الأمراء".

كما أن ميسي سيلعب بجوار زملائه في المنتخب الأرجنتيني، أمثال دي ماريا وباريديس، فضلا عن مزاملة عدوه السابق سيرجيو راموس، المنضم حديثا للنادي قادما من ريال مدريد في صفقة مجانية.

5- أجواء باريس الرائعة:

احتفت جماهير سان جيرمان بالأسطورة الأرجنتيني بشكل لافت، حيث استقبله الآلاف خارج ملعب "حديقة الأمراء" لدى وصوله قبل وبعد توقيع العقد.

وبدا على ميسي سعادة بالغة لدى رؤيته هذه الحفاوة البالغة بانضمامه للنادي الفرنسي، وهو ما كان يتوقعه قبل وصوله إلى باريس، مما جعله يدرك أنه اختار الوجهة المناسبة له.