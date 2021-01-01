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حزب ميرتس: المستوطنات خطيرة وغير أخلاقية

الخميس 12 أغسطس 2021 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب ميرتس: المستوطنات خطيرة وغير أخلاقية



القدس المحتلة / سما /

​أدان عضو الكنيست عن حزب "ميرتس" موسي راز، اليوم الخميس، قرار السلطات الإسرائيلية السماح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية، وفقًا لموقع القناة العبرية السابعة.

 
وقال زار، الذي يشارك حزبه في الائتلاف الحكومي،  إن "هذه الموافقة خطيرة؛ لأن المستوطنات خطيرة وغير أخلاقية، لقد تم الاتفاق على أن تقوم الحكومة بأمور متفق عليها، لكنها لم تفعل".
 
وأضاف، "نحن مستعدون لتقديم تنازلات لاستمرار الحكومة، لكن ليس في مثل هذا الشيء. سأحاول تغيير ذلك".
 
وعقب ذلك، طالب أعضاء حزب "ميرتس" وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، استخدام صلاحياته، وعدم الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة؛ لأنها تتناقض مع اتفاقيات الائتلاف الحكومي، وتؤجج الصراع مع الفلسطينيين.
  
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن السلطات الإسرائيلية تعتزم الموافقة على خطة لبناء 2200 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية.

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