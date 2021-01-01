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ميلان يحدد موقفه النهائي من التعاقد مع خاميس رودريجيز

الخميس 12 أغسطس 2021 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميلان يحدد موقفه النهائي من التعاقد مع خاميس رودريجيز



وكالات / سما /

كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن القرار النهائي الذي اتخذه ميلان بشأن التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز نجم إيفرتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصبح خاميس من المرشحين بقوة للرحيل عن إيفرتون هذا الصيف، وذلك بعد وصول المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز لتدريب الفريق خلفاً لكارلو أنشيلوتي.

وأكدت العديد من المصادر الصحفية أن بينيتيز أبلغ خاميس أنه خارج خططه للموسم القادم، مطالباً إياه بالبحث عن نادٍ جديد، وهو ما ألمح إليه اللاعب بنفسه في تصريحاته الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن خاميس رودريجيز كان أحد الخيارات التي يضعها ميلان لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الذي سيشهد مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.

لكن النادي الروسونيري قرر الانسحاب من هذه الصفقة واستبعاد خاميس من قائمة أهدافه الصيفية، ويعود السبب في ذلك إلى الشكوك التي تحيط بحالة اللاعب البدنية، بعد تعرضه للعديد من الإصابات العضلية في الموسم الماضي مع إيفرتون.

ويتدرب النجم الكولومبي الآن مع إيفرتون، بانتظار عروض جديدة قد تصله خلال الفترة القادمة، وتشير التوقعات إلى إمكانية انتقاله إلى أحد الأندية الإنجليزية.

#خاميس رودريجيز #خاميس #ميلان

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