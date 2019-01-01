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رسمياً .. كوبو يرحل عن ريال مدريد مجدداً

الخميس 12 أغسطس 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. كوبو يرحل عن ريال مدريد مجدداً



وكالات / سما /

أعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء عن انتقال المهاجم الياباني تاكيوفسا كوبو إلى صفوف مايوركا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وعاد كوبو إلى مايوركا الذي لعب في صفوفه موسم 2019-2020 معاراً من ريال مدريد أيضاً، وقدم حينها موسماً رائعاً ساهم خلاله في تسجيل العديد من الأهداف.

وانتقل كوبو في الموسم الماضي إلى فياريال على سبيل الإعارة، لكن ريال مدريد قرر قطع الإعارة في منتصف الموسم بسبب عدم مشاركة اللاعب، وانتقل بعدها إلى خيتافي، لكنه لم يحصل على الكثير من الدقائق أيضاً.

وأصدر النادي الملكي بياناً مقتضباً عبر موقعه على شبكة الإنترنت، وجاء مضمونه “اتفق نادي ريال مدريد ومايوركا على إعارة اللاعب تاكيوفسا كوبو لهذا الموسم حتى 30 من يونيو 2022.

ويأمل ريال مدريد أن يتألق كوبو مع مايوركا مرة أخرى ويكتسب الخبرة اللازمة للعودة إلى الفريق في الصيف القادم، علماً أن النادي كان مضطراً لإعارته هذا الصيف بسبب عدم وجود مقعد فارغ للاعبين الأجانب، حيث يملك الريال 3 لاعبين لا يحملون الجنسية الأوروبية وهم فينيسيوس جونيور، رودريجو وإيدير ميليتاو.

#كوبو #ريال مدريد

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