أبو سلمية : قطاع غزة مقبل على موجة جديدة من فيروس كورونا لهذا السبب

غزة / سما /

أكد د. محمد أبو سلمية مدير مشفى الشفاء بغزة، اليوم الخميس، أن قطاع غزة مقبل على موجة جديدة من فيروس كورونا، مؤكداً أن إدارة مستشفى الشفاء رفعت جهوزيتها الكاملة لاستقبال هذه الموجة، داعياً الجميع للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

وأضاف أبو سلمية في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن هناك زيادة ملحوظة على أعداد الإصابات بفيروس كورونا والحالات المدخلة للمستشفيات وتتردد على أقسام أجهزة التنفس.

وتابع: "أخذنا الإجراءات اللازمة وسيمنع أي شخص من دخول أسوار المشفى والأقسام الداخلية بدون لبس الكمامة والتباعد".

وأكمل: "نطالب المواطنين بالإسراع إلى التطعيم حتى لا يصابوا بأعراض شديدة وتشكل خطراً على حياتهم وخاصة كبار السن وذوو الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة".