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الصحة بغزة: 3 حالات وفاة و287 إصابة جديدة بفيروس كورونا و130 حالة تعافِ

الخميس 12 أغسطس 2021 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 3 حالات وفاة و287 إصابة جديدة بفيروس كورونا و130 حالة تعافِ



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة و287 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1060 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 130 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 117985 إصابة بينها 1873 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 115001 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1111.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 53.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 336300 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 113863 شخصًا.

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