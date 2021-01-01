كورونا في اسرائيل : 13 وفاة و5949 إصابة ترفع الحالات النشطة لـ42203

القدس المحتلة / سما /

شخصت 5949 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تجرى مشاورات لإمكانية توسيع الجرعة الثالثة للتطعيم لتشمل من هم بجيل 40 عاما وما فوق، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وتواصل وزارة الصحة عبر محطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية، أخذ 139043 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 4.62% منها موجبة، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالفحوصات الموجبة ومعامل العدوى.

وتستمر الحالات النشطة بالارتفاع، حيث بلغ إجمالي الإصابات النشطة 42203 ، بينها 421 مصابا يرقدون في أقسام كورونا بالمتشفيات بحالة خطيرة، و87 مصابا بحالة حرجة، بينما 65 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

أما بالنسبة لوفيات كورونا، هي الأخرى تواصل الارتفاع، إذ بلغ إجمالي وفيات كورونا 6593 حالة وفاة، وذلك بعد وفاة 13 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، تأثرا بإصابتهم بكورونا.

جرعة تطعيم ثالثة لمن هم بجيل 40 عاما وما فوق

وتأتي هذه المعطيات، فيما تستكمل الطواقم المهنية المنبثقة عن الحكومة الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم، المناقشة الحاسمة من قبل الخبراء حول مسألة الإغلاق والتقييدات والإجراءات المشددة للحد من تفشي الفيروس، سيناقش كبار المسؤولين في وزارة الصحة إعطاء الجرعة الثالثة للتطعيم لمن هم في سن 40 عاما أو أكثر.

ويدفع مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور نحمان آش، نحو تطعيم الفئة العمرية فوق الـ40 عاما وأفراد الطواقم الطبية بالجرعة الثالثة للقاح ضد فيروس كورونا.

واستشهد آش بنتائج بحث مصلي أجراه مستشفى "شيبا" لدى مطعمين بالجرعة الثالثة، حيث أظهر ارتفاعا طرأ على عدد الأجسام المضادة للفيروس في دمهم بعد أسبوع من تلقي اللقاح. ووفقا للبحث، لوحظ ذلك عند 98% من الخاضعين للفحص.

بينيت: جرعة تطعيم ثالثة لفئات عمرية إضافية

ذات الموقف عبر عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الذي تحدث اليوم الخميس، مع إدارات صناديق المرضى وطالبها الاستعداد لحملة جرعة التطعيم الثالثة لفئات عمرية إضافية، وطالبهم بأن يكونوا لأهبة الاستعدادات لحملة التطعيم منذ بداية الأسبوع المقبل.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن أكثر من 700 ألف مواطن بجيل 60 عاما وما فوق تلقوا الجرعة الثالثة، وهم يشكلون حوالي 60% من الفئة العمرية التي قررت الصحة منحهم جرعة التطعيم الثالثة.