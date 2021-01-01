فتوح يشيد بالمقاومة الشعبية ودورها في مواجهة أطماع الاحتلال في أرضنا

رام الله / سما /

أشاد المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح، بالمقاومة الشعبية الباسلة في القدس والشيخ جراح والاغوار وكفر قدوم وبيتا وسلفيت، وبطولة أبناء شعبنا الفلسطيني في التصدي ومواجهة أطماع الاحتلال الإسرائيلي في سرقة أرضنا والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين وإقامة البؤر الاستيطانية فوقها.

وثمن فتوح في بيان صحفي اليوم الخميس، الدور الذي يقوم به ابناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن، وصمودهم في مواجهة بطش الاحتلال وظلمه، وإرهاب المستوطنين، الذين يسعون لتنفيذ مخططهم لتفريغ الارض من أصحابها الشرعيين، لافتا الى أن المواطنين بكل محافظات الوطن سطروا بصمودهم وثباتهم وتصديهم لقوات الاحتلال صفحة مشرقة ومشرفة في تاريخ شعبنا.

وشدد على أن المقاومة الشعبية حققت انجازات كبيرة في التصدي للعديد من المخططات الاسرائيلية، وكذلك جذب اهتمام وتضامن دوليين مع نضال شعبنا وقضيته العادلة .

ووجه فتوح التحية لأبناء شعبنا، الذين واجهوا بالمقاومة الشعبية قوات الاحتلال وعنصريته، وكان لهم الفضل الكبير في عرقلة تنفيذ الكثير من المخططات الاسرائيلية، مطالبا جميع المؤسسات الدولية والحقوقية بالوقوف عند اعتداءات الاحتلال ووحشيته تجاه شعبنا الأعزل.

كما وجه تحية إجلال وإكبار للشهداء بشكل عام في مختلف محافظات الوطن، وشهداء جبل صبيح في بيتا بشكل خاص الذين سيبقون شاهدا على الجرائم المتواصلة، التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، ومواصلته ارتكاب جرائم القتل والإعدامات الميدانية وانتهاكاته الصارخة للقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإرهاب الدولة والجريمة المنظمة.

وأكد فتوح أن القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تقف مع نضالات شعبنا، وتواصل جهودها لإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس، بالاعتماد على الأدوات الدبلوماسية والقانونية، وعبر المقاومة الشعبية السلمية.