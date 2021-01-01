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شاهد : ملعقة ذكية ..اختراع عالمي من غزة ...

الخميس 12 أغسطس 2021 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : ملعقة ذكية ..اختراع عالمي من غزة ...



غزة / وفا/

شكّل 16 طالبا وخريجا جامعيا من تخصصات عدة في قطاع غزة، مثل الصيدلة والهندسة والتغذية والإدارة والمحاسبة والتصميم، شركة "ألترا ميديك" التي تختص بملعقة تسمى "ألترا سبون" مخصصة لمرضى الشلل الرعاشي، وهم فئة يضطرون لاعتماد على شخص آخر خلال تناول الطعام، بسبب الارتجاج باليد.

الملعقة تعمل على حالة من التوازن، وباستخدامها يستطيع المصابون بالرعاش، الاعتماد على أنفسهم في تناول الطعام.

واجهت الفريق عدة تحديات خلال مرحلة العمل، منها إنجاز المشروع خلال سقف زمني محدد، وعدم توفر مادة البلاستيك بالجودة المطلوبة بسبب إغلاق معابر قطاع غزة، إضافة إلى جائحة كورونا التي أثرت على تجمع الفريق، وكذلك ضعف شبكة الإنترنت، وأيضا العدوان الإسرائيلي على القطاع.

أنتجت الشركة 25 ملعقة، تم بيع عدد منها، وأخرى موجودة بالصيدليات برسم البيع، فيما تم توزيع عدد منها على مرضى الشلل الرعاشي كمساهمة مجتمعية من شركة "ألترا ميديك".

استمر العمل في إنتاج الملعقة بصورتها النهائية نحو 6 أشهر، وتم التعاقد مع مختصين للتأكد من صلاحيتها للاستخدام. وتختلف الملعقة هذه عن الملعقة العادية، من حيث التوازن مع حركة اليد، ودرجة دوران لغاية 360 درجة، تحافظ على الثبات مهما كانت درجة اهتزاز يد المريض.

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