الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 11 مواطنا بالضفة بينهم المحرر حلايقة بعد ساعات من الإفراج عنه

الخليل/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 11 مواطنا من الضفة، بينهم اسير محرر افرج عنه قبل يومين، بعد قضائه مدة محكوميته البالغة 16 عاما.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، قرية الشيوخ شمال الخليل وقامت باعتقال الاسير المحرر حمزة حلايقة بعد ساعات من الافراج عنه.

يشار الى انه تم الافراج عن الاسير حمزة حلايقة يوم امس بعد قضائه 16 عاما في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت حلايقة من بلدة شيوخ قضاء الخليل، بتاريخ 12/8/2005 على خلفية عمله المقاوم في صفوف كتائب الشهيد عز الدين القسام.

وتعرض الأسير حلايقة عند اعتقاله لجولات من التحقيق القاسية على يد ضباط مخابرات الاحتلال والمحققين كما وتعرض للعزل والنقل بين العديد من المعتقلات قبل أن يصدر القرار النهائي باعتقاله لمدة 16 عاما.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشقيقين: مؤيد موفق بهجت (21 عاما)، ومصعب (19 عاما)، بعد أن داهمت منزلهما، في مدينة طوباس.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا، ما زال مجهول الهوية، واستولت على مركبته، خلال اقتحامها قرية أم الريحان جنوب غرب جنين.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، وهم: الأسير المحرر حمزة عبد ربه المشني الحلايقة، من بلدة الشيوخ، وكانت قد أفرجت عنه قبل يومين بعد قضائه 16 عاما في الأسر، وعماد يعقوب أبو تركي ونجله يعقوب، من قرية حدب الفوار، وعبد الله يوسف شريتح من بلدة يطا.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: محمد فتحي عايد حمايل، ومحمد عوض داوود، من بلدة بيتا، وسلوم جودة من مخيم عسكر الجديد.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب ناصر عواد (28 عاما) من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم.



