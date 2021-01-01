"عدة سيناريوهات يجري بحثها الآن".. المقاومة مستاءة وتهدد الاحتلال بـ"تصعيد واسع"

غزة / سما /

أكدت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن استمرار مماطلة الاحتلال الإسرائيلي وتنصله من الالتزامات المتعلقة بإنهاء الحصار، هو بمثابة استمرار للعدوان قد يدفع إلى تصعيد واسع.



ومع اشتداد الحصار على القطاع وعدم وفاء الاحتلال بإجراءات كسر الحصار وتأخير دخول المنحة القطرية الخاصة بالعائلات المستورة، أوضحت مصادر بارزة في المقاومة الفلسطينية أن "المقاومة تجري تقييما للوضع الحالي، في ظل مماطلة الاحتلال وتنصله من الالتزامات المتعلقة بإنهاء الحصار".



وأكدت المصادر أن "المقاومة تدرس العودة المتدرجة لوسائل التصعيد الشعبي وأدواته الخشنة"، منوهة إلى أن "هناك استياء لدى المقاومة من طريقة التعاطي مع مطالبها والالتفاف على نتائج معركة سيف القدس".



وكشفت المصادر في تصريح لـ"عربي21"،أن "المقاومة تجري مناقشات حول آليات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التصعيد المتدرج حتى لو أدى ذلك إلى تصعيد واسع".



وأفادت بأن "المقاومة تجري اتصالات مع الوسطاء وخاصة المصريين والقطريين، وهي تعتبر أن بقاء الوضع على ما هو عليه من تأخير للإعمار وإغلاق للمعابر يقود إلى التصعيد".



وشددت المصادر على أن "المقاومة ترى، أن الحصار ومنع دخول مواد البناء اللازمة للإعمار، هو شكل من أشكال العدوان، وهي ترى أن الاحتلال الإسرائيلي، لم يوقف عدوانه على غزة، وبالتالي فإن المقاومة تدرس خيارات تصعيد متدرج بهدف الضغط على الاحتلال".



وذكرت أن "المقاومة الفلسطينية تحمل الاحتلال الصهيوني، المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد، وتعتبر أن من حقها الرد على استمرار الحصار ومنع الإعمار"، مؤكدة أن "لدى المقاومة أوراق قوة تستطيع من خلالها الضغط على الاحتلال، وهناك عدة سيناريوهات يجري بحثها الآن".