رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الخميس، في عناوينها، خبر استقبال الرئيس محمود عباس، السفير التونسي، وتأكيده على وقوف فلسطين إلى جانب تونس وشعبها بقيادة الرئيس قيس سعيد.

وركزت الصحف الثلاث على خبر استشهاد شاب من مخيم جنين متأثرا بإصابته، وقيام قوات الاحتلال بهدم منشآت في يطا والولجة واللبن الشرقية، والمصادقة على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

استشهاد شاب من مخيم جنين متأثرا بإصابته وهدم منشآت بيطا والولجة واللبن الشرقية وإخطار في تقوع

اشتية يدين تغيير معالم "الابراهيمي"

3 وفيات و440 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وقطاع غزة

21 وفاة و5755 إصابة بالوباء في اسرائيل

مثقفون يوقعون على بيان رفض قبول اسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الافريقي

اسرائيل تصادق الأسبوع المقبل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

"الجنائية الدولية" تبحث فتح تحقيق ضد اسرائيل حول هدم البيوت بخربة حمصة

* "الحياة الجديدة":

الرئيس يستقبل السفير التونسي ويؤكد وقوف فلسطين إلى جانب تونس وشعبها بقيادة الرئيس قيس سعيد

استشهاد الشاب ضياء الدين الصباريني من مخيم جنين متأثرا بجروحه

الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت زراعية ومغسلة مركبات بالضفة وأخطر مواطنين بإخلاء أرضهما في برية تقوع

اشتية يدين تغيير معالم الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل

3 وفيات و440 اصابة بكورونا

مثقفون أفارقة يوقعون على بيان يرفض قبول اسرائيل بصفة عضو مراقب في الاتحاد الافريقي

ارتفاع عدد ضحايا الحرائق في الجزائر الى 65 شخصا وجهود إطفاء النيران مستمرة

* "الأيام":