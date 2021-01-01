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الإحصاء: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر تموز

الخميس 12 أغسطس 2021 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر تموز



رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.13% خلال شهر تموز 2021 مقارنة مع شهر حزيران 2021، بواقع 0.77% في قطاع غزة، وبارتفاع طفيف نسبته 0.03% في القدس، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% في الضفة الغربية.

السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، وفق تقرير للجهاز المركزي للإحصاء اليوم الخميس، يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 7.61%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.48%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 3.50%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.31%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 3.17%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.47%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا، والبصل الجاف 3 شيقل/1كغم لكل منها، والموز 5 شيقل/1كغم، والليمون 4 شيقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تموز 2021 مع شهر تموز 2020، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.28%، بواقع 2.71% في القدس J1*، وبنسبة 2.24% في قطاع غزة، وبنسبة 2.21% في الضفة الغربية.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.77% خلال شهر تموز 2021 مقارنة مع شهر حزيران 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 18.02%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.26%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 8.93%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.53%، وأسعار البيض بنسبة 3.87%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.50%، على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.75%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.34%.

سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا، وبندورة بيوت بلاستيكية، والبصل الجاف 2 شيقل/1كغم لكل منها، والموز 4 شيقل/1كغم، والفاصولياء الخضراء 5 شيقل/1كغم، والبيض 10 شيقل/2كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس، ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر تموز 2021 مقارنة مع شهر حزيران 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 12.47%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 6.48%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.21%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.46%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.82%، وأسعار البيض بنسبة 0.99%.

سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 4 شيقل/1كغم، والموز 6 شيقل/1كغم، والبصل الجاف 3 شيقل/1كغم، والكوسا صغير الحجم 11 شيقل/1كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 7 شيقل/1كغم، والبيض 25 شيقل/2كغم.

بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر تموز 2021 مقارنة مع شهر حزيران 2021، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار البيض بمقدار 7.74%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.56%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.25%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 1.79%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.52%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.57%.

انخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ البيض 13 شيقل/2كغم، والدجاج 13 شيقل/1كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 4 شيقل/1كغم، على الرغم من ارتفاع اسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ الموز 6 شيقل/1كغم، والبطاطا، والبصل الجاف 3 شيقل/1كغم لكل منها.

#الإحصاء الفلسطيني #الإحصاء #أسعار المستهلك

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