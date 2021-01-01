بينيت: عدم قدرة إسرائيل على شراء صواريخ للقبة الحديدية أمر خطير

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت أن عدم قدرة إسرائيل على شراء صواريخ لمنظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي أمر خطير.

وقال بينيت في تصريح إنه "يبذل قصارى جهده للتغلب على الموجة الجديدة من فيروس كورونا، دون فرض قيود من شأنها الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي".

وأضاف أن "السباق ضد متحور دلتا يتطلب منا الاستعداد لمرضى أكثر خطورة في المستشفيات، وحتى نكسب الوقت وتعطي حملة التطعيم نتائجها".

وأردف قوله: "القلب يعتصر لمشاهدة عائلات تفقد أعزاءها بسبب جائحة كورونا، ولكن فقدان صاحب مصلحة تجارية مصلحته أيضا مؤلم، وعدم قدرة الدولة على شراء صواريخ للقبة الحديدية أيضا أمر خطير".