"الموساد" يحذر : "رئيس إيران الجديد يعاني من اضطرابات نفسية "

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل تحاول إقناع واشنطن بأن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، ليس شخصا موثوقا به ويعاني من اضطرابات نفسية، لمنع أي تقارب محتمل بين واشنطن وطهران.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن رئيس جهاز "الموساد"، دافيد برنيع، خلال اجتماع عقده في تل أبيب الثلاثاء، سلم إلى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز، ملفا يضم معلومات عن الرئيس الإيراني الجديد، تصفه كشخص غير موثوق به وغير قادر على التفاوض على إبرام اتفاق نووي جديد أو الوفاء بالتزاماته.

وذكرت القناة أن هذا الملف يصف رئيسي كشخص "متشدد وقاس وفاسد وغير مستقر للغاية"، لافتة إلى أن "الموساد" في الملف حذر من أن الرئيس الإيراني الجديد "يعاني من اضطرابات نفسية".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"