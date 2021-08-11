الجزائر: حرق شخص من قبل السكان مشتبه به في إضرام نيران بتيزي وزو (فيديو)

الجزائر/سما/

تم تداول فيديو عبر "تويتر" أثار ضجة في الجزائر يظهر عددا كبيرا من المواطنين وهم يقومون بحرق شخص يشتبه به في قيامه بإضرام النيران، التي أدت إلى مقتل نحو 69 مواطنا، بينهم 20 عسكريا.

وبحسب المعلومات فإن الفيديو التقط الأربعاء في مدينة نات إيراثن، إحدى المناطق المتضررة من الحرائق المندلعة بولاية تيزي وزو، وأنه تم قتل و حرق جثة شخص وسط مدينة الاربعاء نايث اراثن بتيزي وزو بعد اختطافه من مقر الشرطة بالقوة من قبل جمع من المواطنين.

لحظة حرق الرجل المتهم بحرق الغابات بتيزي وزو في الجزائر ???????? ???????? من طرف الشعب #الجزائر pic.twitter.com/4tlxe8Q6uf — Bob Boobs (@bob_boobs) August 11, 2021

مواطنون من الأربعاء نايث إراثن بتيزي وزو يلقون القبض على مشتبه به في إشعال حرائق الغابات pic.twitter.com/R4REw9SZeG — أوراس | Awras (@AwrasMedia) August 11, 2021

ووفق وسائل اعلام جزائرية قالت" أن ما حدث بولاية تيزي وزو ، هو سابقة جد خطيرة لم تعرفها الجزائر أو منطقة القبائل لا قبل ولا بعد الإستقلال ، جراء إختطاف وقتل شاب بريء وحرقه في ساحة عمومية من طرف عصابة الوشاح الأحمر المتحالفة مع حركة الماك الإرهابية.

وأضافت "من تابع الفيديوهات التي إنتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، مند لحظة محاصرة مركبة الشرطة إلى غاية إقتحامها ثم الاعتداء بالضرب على الضحية و حتى إحراقه يلاحظ تواجد عصابة بقمصان حمراء تتقدم الجماهير و تتحكم في أفعالهم عن طرق التحريض والمبادرة في القتل و التنكيل

وأشارت الى أن عصابة القمصان الحمراء أو الوشاح الأحمر العنصرية التي ظهرت لأول مرة في الحراك الشعبي تحمل مشروع تدميري إجرامي هدفه زرع الفتة وإحراق البشر قبل الغايات .

وقالت "إن ارتداء بعض الوجوه للوشاح الأحمر أو القميص الاحمر في شكل مجموعات ليس تقليدا أو صدفة ، بل إنه يرمز إلى كَمْيونة باريس1871، الثورة التي جمعت الاشتراكيين و الفوضويين anarchistes و أحرقت الأخضر و اليابس و أراقت بحرا من الدماء.

وعليه قتل الشاب جمال هدفه تشويه منطقة القبائل وسكانها مع إشعال حرب الفتنة بين العرب والقبائل ، و إلصاق التهمة في شخص بريء للتغطية عن المجرمين الحقيقين الدين يقفون وراء حرائق الغايات ، والدي أحرق الغابة هو من أحرق جمال .وفق الجزائرية 1

و تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية، مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين،، إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد، خصوصا منطقة القبائل، حيث تسببت في وفاة العشرات.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية، هم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم بولاية تيزي وزو.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها، الثلاثاء، عن إرتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية، إلى غاية الساعة السابعة مساء.

وتتمثل الولايات التي اندلعت فيها هذه الحرائق في كل من تيزي وزو- 25 حريقا، الطارف- 14، جيجل- 12، بجاية- 12، سكيكدة- 9، بومرداس- 4، المدية- 3، البليدة- 3، سطيف- 3، عنابة والبويرة- حريقان، وحريق واحد في كل من قسنطينة، قالمة، تبسة، سوق اهراس، تيبازة.

توقيف أشخاص مشتبه بهم في افتعال حرائق

كشف والي ولاية المدية، جهيد موس، للاذاعة الجزائرية من المدية عن إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص يشتبه في تورطهم في حرق غابة ببلدية الحوضان دائرة تابلاط.

وتمكنت مصالح الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي، حسب المصدر ذاته، من توقيف أشخاص يشتبه أنهم من أشعلوا النار في الغابات. هذا وتتواصل عملية التحقيقات للتأكد من الأمر، بحسب ماذكرته "echoroukonline".

من جهته أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحداد الوطني في البلاد لمدة 3 أيام، على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن.