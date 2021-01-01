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مسؤول جزائري: الحرائق اندلعت مباشرة بعد تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون

الخميس 12 أغسطس 2021 12:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول جزائري: الحرائق اندلعت مباشرة بعد تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون



الجزائر/سما/

قال النائب العام بمجلس قضاء تيزي وزو الجزائري عبد القادر عمروش، إن الحرائق التي اجتاحت العديد من الولايات اندلعت بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبدالمجيد تبون.

وأشار عمروش إلى أن "هذا الفعل الإجرامي جاء نتيجة لتسلسلات من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية بدءا من اللقاء الذي عقده مع الصحافة، حيث تطرق واتخذ قرارات هامة تخص حماية الثروة الغابية".

وأضاف: "نتيجة لهذا التصريح وبعدها مباشرة اندلعت هذه النيران على مستوى ولاية تيزي وزو"، معتبرا أن "هذه النيران التي اندلعت في آن واحد في نقاط غابية مختلفة وفي زمان قريب جدا وفي حيز جغرافي مختلف، هي عملية مدبرة من أشخاص وأطراف لا يريدون الخير لهذه البلاد".

وجدد تأكيده أن "هذه الأفعال كانت بسبق إصرار وبتدبير مسبق من أطراف وليس نتيجة عامل الطبيعة".

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