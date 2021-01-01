ترامب يرسل رسالة غامضة من ثلاث كلمات تفجر جدلا

واشنطن/سما/



أرسل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، لقائمة الأشخاص في بريده الإلكتروني رسالة غامضة من ثلاث كلمات، ما فجر الجدل حول معناها.

و قال ترامب في رسالته التي لا تحمل أي سياق أو تفسير وراءها “BULLIES NEVER FIGHT!” وتعني "المتنمرون لا يقاتلون أبدا"، بحسب موقع The Raw Story الأمريكي.

أثارت رسالة ترامب، التي روجت لها المتحدثة باسمه ليز هارينجتون على تويتر، ارتباكا فوريا واسع النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



قال كثير من الناس إنهم مرتبكون بشأن ما قصده ترامب، وسخر آخرون ببساطة من الرئيس السابق بسبب عدم اتساقه، حيث اقترح أحد الكتاب أننا بحاجة إلى إنشاء مترجم "حزين، عجوز يهز قبضته في السماء" لفهم صراخه.

وسخر آخرون من دونالد ترامب بسبب اختزاله في التواصل عبر هذه الوسيلة، بعد أن تم إبعاده عن جميع أشكال وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية تقريبا.



وتكهنت ماجي هابرمان، مراسلة صحيفة نيويورك تايمز، أن تصريح ترامب كان إشارة إلى أندرو كومو الذي استقال من منصب حاكم نيويورك بعد اتهامه في تقرير للنائب العام بالتحرش الجنسي بـ 11 امرأة، دون أن تكشف العلاقة بين كلمات ترامب وقضية كومو.



وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حظر موقع تويتر في خطوة غير مسبوقة حساب ترامب "بشكل دائم"، على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، و "خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".وعلى الخلفية ذاتها، اتخذ فيسبوك قرارا مماثلا، إلا أنه حدد مدته بعامين فقط.

وقد أرسل ترامب مؤخرا سلسلة من الرسائل من خلال لجنة العمل السياسي Save America الخاصة به للتعبير عن آرائه فيما يتعلق بأفعال السياسيين.

وأعرب الرئيس السابق عن غضبه من مشروع قانون البنية التحتية الأخير، والذي تم تمريره بدعم من بعض المشرعين الجمهوريين، حيث هاجم علنا السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي ميتش ماكونيل لعدم العمل معه على مشروع قانون خاص به خلال فترة ولايته.