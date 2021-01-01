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مسيرة حاشدة في جنين ومخيمها تنديداً بجريمة إعدام الشهيد الصباريني

الأربعاء 11 أغسطس 2021 11:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة حاشدة في جنين ومخيمها تنديداً بجريمة إعدام الشهيد الصباريني



جنين/سما/

شارك آلاف المواطنين من جنين ومخيمها، مساء الأربعاء، في مسيرة حاشدة وغاضبة انطلقت من مدخل جنين الجنوبي، تنديداً بجريمة إعدام الشهيد ضياء الدين محمد الصباريني من مخيم جنين، والذي أستشهد مساء الأربعاء، في مستشفى نابلس التخصصي متأثراً بجراحه التي أصيب بها في الثالث من الشهر الجاري.

ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع مدينة جنين ومخيمها بعد وصول جثمانه من نابلس، الشهيد على الأكف وملفوفاً بالعلم الفلسطيني، ورددوا هتافات تدعو إلى الوحدة الوطنية ورصّ الصفوف لمواجهة التحديات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.


وندد المشاركون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال، وطالبوا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه القتل والاعتقال من قبل جيش الاحتلال.

وأعلن أمين سر إقليم حركة فتح في جنين عطا أبو ارميلة عن الإضراب التجاري غداً الخميس، حدادًا على روح الشهيد وتشييع جثمانه غداً في موكب جنائزي مهيب ينطلق من أمام مستشفى جنين الحكومي، والصلاة على روحه بعد صلاة الظهر.

#جنين #الشهيد الصباريني #ضياء الصباريني

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