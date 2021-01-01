قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي سيتسجوب الجندي قاتل الطفل العلامي وكوخافي يحذر جنوده

القدس المحتلة/سما/

زعمت قناة “ريشت كان” العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي سيستجوب الجندي الذي أطلق النار على الطفل محمد العلامي (11 عامًا) من بلدة بيت أمر شمال الخليل منذ أسابيع.

وبحسب القناة، فإن استجواب الجندي سيكون خلال الأيام المقبلة، خاصةً وأن مقاطع فيديو أظهرت أن المركبة التي تعود لوالد الطفل لم تكن تشكل خطرًا.



وفي ذات السياق، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، من استمرار عبث الجنود وعدم التزامهم بالتعليمات، مشددًا على ضرورة الالتزام بها.

وقال كوخافي خلال حفل لقيادة الجيش الإسرائيلي بمنطقة الضفة الغربية، “إننا نعمل في بيئة قاسية ومشبعة بالاحتكاك والتهديدات، وغالبًا ما يكون من غير الواضح من هو (العدو)، ومن هو البريء، لكننا لن نقبل بالتعامل مع الأمر باستخفاف ورعونة، يجب الالتزام بالتعليمات”.

القدس