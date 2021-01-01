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محافظ نابلس يقرر منع الحفلات في النصارية حرصًا على السلامة العامة

الأربعاء 11 أغسطس 2021 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يقرر منع الحفلات في النصارية حرصًا على السلامة العامة



نابلس/سما/

أصدر محافظ محافظة نابلس إبراهيم رمضان، مساء اليوم الأربعاء، قرارًا بمنع إقامة جميع أشكال الحفلات في منطقة النصارية شرق نابلس إلى حين التأكد من الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، إثر تسجيل 21 إصابة في أحد الأعراس في المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن المحافظ بأنه وبناءً على توصيات الطب الوقائي في محافظة نابلس، وبعد التشاور مع مديرية صحة نابلس، فقد تقرر منع إقامة جميع أشكال الحفلات بما فيها الأعراس في منطقة النصارية حتى إشعار آخر ولحين التأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، لمنع تفاقم الحالة الوبائية.

وحث رمضان عمومَ المواطنين الالتزام بالتباعد في التجمعات على اختلافها ومراكز الأسواق؛ حرصًا على السلامة العامة.

وسجلت محافظة نابلس 441 وفاة و34,438 إصابة منذ بدء الجائحة، منها 183 إصابة نشطة حاليًا.

#نابلس #محافظ نابلس #ابراهيم رمضان

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