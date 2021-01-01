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فيديو: تشييع مهيب للشهيد الصباريني في نابلس قبل نقله إلى جنين

الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: تشييع مهيب للشهيد الصباريني في نابلس قبل نقله إلى جنين



نابلس/سما/

ودعت جماهير محافظة نابلس، مساء اليوم الأربعاء، الشهيد ضياء الصباريني (25 عاماً)، ابن مدينة جنين، بجنازة مهيبة جابت شوارع مدينة نابلس ومخيم بلاطة قبل نقله إلى مسقط رأسه مدينة جنين.

واستشهد الصباريني اليوم الأربعاء، في مستشفى نابلس التخصصي متأثراً بجروحه التي أصيب بها في الثالث من شهر أغسطس آب الحالي، أثناء مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال شهدتها مدينة جنين.


وحمل مشيعو ومودعو الشهيد الصباريني، من أبناء محافظة نابلس، الجثمان الذي لف بالعلم الفلسطيني فوق الأكتاف، وطافوا به العديد من الشوارع وصولاً إلى مخيم بلاطة، وهم يهتفون للشهيد ولجنين ونابلس ولوحدة الدم، قبل أن يتم نقله الى مدينة جنين، حيث سيوارى الثرى في مسقط رأسه.

#الشهيد الصباريني #نابلس #جنين

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