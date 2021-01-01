أردوغان يعرب عن استعداده لمقابلة زعيم طالبان لبحث السلام في أفغانستان

أنقرة/سما/

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن إمكانية لقائه زعيم حركة "طالبان"، لبحث إمكانية فرض السلام في أفغانستان.

قال أردوغان في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الناطقة باللغة التركية، إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التركية تجري حاليا محادثات مع طالبان.

وأوضح قائلا إنه سيلتقي شخصيا مع زعيم حركة "طالبان"، من أجل إقرار السلام في أفغانستان.



وتابع بقوله "لا يمكن حل كل شيء بالحرب، ويجب علينا المضي قدما في السياسة والدبلوماسية، وأعتقد أن هذا يجب أن يكون واضحا وجليا في المثال الذي أمامنا في أفغانستان".

ولفت إلى أن تركيا لن تكون أبدا ممرا أو طريقا لطالبي اللجوء السياسي فقط، بل ستكون طرفا سياسيا أصيلا في حل النزاعات لدى دول الجوار.

وحتى الآن، باتت طالبان تسيطر على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مصدر أمريكي مطلع قوله إن "الإدارة الأمريكية لا تستبعد سقوط العاصمة الأفغانية، كابول، في أيدي مقاتلي حركة طالبان في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر".



وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع أيار/مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/سبتمبر القادم.