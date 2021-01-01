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السيسي يوجه بإطلاق اسم سمير غانم على جسر في القاهرة

الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يوجه بإطلاق اسم سمير غانم على جسر في القاهرة



القاهرة/سما/

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على أحد الجسور (كوبري) في منطقة شرق القاهرة.

جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية في منشور بحسابه على موقع "فيسبوك" مساء اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي: "السيد الرئيس يوجه بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد علي محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري".

من جانبه، توجه الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، ابنة الفنان الراحل، بالشكر للرئيس السيسي على مبادرته.


وتوفي الفنان الكوميدي سمير غانم في 20 مايو/ أيار الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا تاريخا خلفه حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية، لتلحق به زوجته الفنانة دلال عبد العزيز السبت الماضي متأثرة بذات المرض.

#السيسي #سمير غانم #الفنان سمير غانم

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