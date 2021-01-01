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تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع السفير التونسي الحبيب بن فرح

الأربعاء 11 أغسطس 2021 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع السفير التونسي الحبيب بن فرح



رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء اليوم الأربعاء، سفير تونس لدى دولة فلسطين، الحبيب بن فرح.

وأطلع السفير التونسي، الرئيس، على آخر مستجدات الأوضاع في تونس، حيث قدم شرحًا حول التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية والمتوافقة مع الدستور استجابةً لإرادة شرائح واسعة من الشعب التونسي والعديد من القوى النقابية والمهنية وغيرها.

وأشار السفير بن فرح، إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الرئيس قيس سعيد، تعكس تطلعات الشعب التونسي لحياة سياسية واجتماعية واقتصادية أفضل، مشددًا على حرص الرئيس التونسي على حماية الحقوق والحريات واحترام الدستور وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحفاظ على المكتسبات واستقلال القضاء.

وأعرب السفير التونسي، عن تقدير الرئيس سعيد والشعب التونسي للشعب الفلسطيني الشقيق بقيادة الرئيس محمود عباس لتضامنهم الكبير والمتواصل مع تونس وشعبها.

بدوره، أكد الرئيس عباس وقوف دولة فلسطين إلى جانب تونس والشعب التونسي الشقيق بقيادة الرئيس قيس سعيد لتحقيق طموحات الشعب التونسي في الاستقرار والتنمية.

وأعرب الرئيس، عن ثقته بقدرة تونس بقيادة الرئيس قيس سعيد ومن خلفه الشعب التونسي على تخطي هذه التحديات، واستعادة الدولة التونسية قوتها ومكانتها في أسرع وقت ممكن.

#الرئيس عباس #تونس #فلسطين

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