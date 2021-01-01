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عدنان يُحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد ضياء الصباريتي

الأربعاء 11 أغسطس 2021 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
عدنان يُحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد ضياء الصباريتي



رام الله / سما /

حمّل القيادي المُحرر الشيخ خضر عدنان، اليوم الأربعاء، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جريمة قتله الشهيد ضياء الصباريني.

وقال القيادي عدنان، في تصريح صحفي، "إن الشهيد ضياء الصباريني قضى بمشافي نابلس بعد نزيفه مئات وحدات الدم".

ودعا، جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة بتشييع جثمانه الطاهر تشييعا في مخيم جنين البطل الليلة بمشيئته تعالى.

وأضاف أن "مشهد توزيع الحلوى للمارة من شقيقي الشهيد مع تلقيهم خبر استشهاده مشهد عزة وكرامة وصبر واحتساب واستبشار بالشهادة والنعيم المقيم له والشهداء".

#خضر عدنان #ضياء الصباريتي

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